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Личный прием граждан в г. Городище
Сегодня в Пензе
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30 ноября 2017 года с 15 до 16 часов 30 минут руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в г. Городище будет осуществлен личный прием граждан. Прием будет осуществляться по адресу: Пензенская область, г. Городище, ул.Александра Матросова, д. 81. Предварительная регистрация производится по телефонам 8(841-58)3-21-07 и 8(841-58)3-27-99 с указанием о существе вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.
30 ноября 2017 года с 15 до 16 часов 30 минут руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в г. Городище будет осуществлен личный прием граждан.
Прием будет осуществляться по адресу: Пензенская область, г. Городище, ул.Александра Матросова, д. 81. Предварительная регистрация производится по телефонам 8(841-58)3-21-07 и 8(841-58)3-27-99 с указанием о существе вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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