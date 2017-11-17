Личный прием граждан в г. Городище

30 ноября 2017 года с 15 до 16 часов 30 минут руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в г. Городище будет осуществлен личный прием граждан.

Прием будет осуществляться по адресу: Пензенская область, г. Городище, ул.Александра Матросова, д. 81. Предварительная регистрация производится по телефонам 8(841-58)3-21-07 и 8(841-58)3-27-99 с указанием о существе вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.