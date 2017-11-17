Груши из Польши рвутся в Пензу

16 ноября 2017 года в ходе внеплановой проверки на территории рынка «Северный» в городе Пензе сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт незаконной реализации подкарантинной продукции, а именно груш происхождением из Польши в количестве 13 ящиков общим весом 171,3 кг.

Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и её фитосанитарную безопасность, владельцем не представлено.

В отношении индивидуального предпринимателя, реализующего запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.