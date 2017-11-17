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О вспышке африканской чумы свиней на территории Тюменской области
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о регистрации первой в текущем году вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Тюменской области. В результате лабораторных исследований ГАУТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» 10 ноября в патологическом материале, отобранном от свиней, содержавшихся в ООО «Комплекс» в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, выделен геном вируса АЧС. 11 ноября диагноз подтвержден в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Свинокомплекс ООО «Комплекс» (III компартмент) является одним из крупнейших предприятий региона по разведению свиней. Общее поголовье на момент заболевания составляло более 16 тысяч. Постановлением Губернатора Тюменской области №133 от 10.11.2017г. установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на территории: • эпизоотического очага • первой угрожаемой зоны • второй угрожаемой зоны В неблагополучном пункте проводятся мероприятия в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденными приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 года№213.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о регистрации первой в текущем году вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Тюменской области.
В результате лабораторных исследований ГАУТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» 10 ноября в патологическом материале, отобранном от свиней, содержавшихся в ООО «Комплекс» в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, выделен геном вируса АЧС. 11 ноября диагноз подтвержден в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Свинокомплекс ООО «Комплекс» (III компартмент) является одним из крупнейших предприятий региона по разведению свиней. Общее поголовье на момент заболевания составляло более 16 тысяч.
Постановлением Губернатора Тюменской области №133 от 10.11.2017г. установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на территории:
• эпизоотического очага
• первой угрожаемой зоны
• второй угрожаемой зоны
В неблагополучном пункте проводятся мероприятия в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденными приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 года№213.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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