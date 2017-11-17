Личный прием

Пензенцам помогут в решении самых актуальных коммунальных проблем. В рамках подготовки к зимнему периоду начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Инна Левченко, провела прием граждан в управляющей компании «Западная». Также она пообщалась с генеральным директором организации, Сергеем Мужиковым.

Инна Левченко отметила, что в 2017 году компании было выдано 17 предписаний, 13 из которых уже выполнены. Также был затронут вопрос капитального ремонта домов. Некоторые жильцы не допускают инспекторов в квартиры, из-за чего невозможно провести полную проверку.

«Уже есть судебная практика, когда мы подаем иски о доступе инспекторов в квартиру в целях проведения проверки. Вам в свою очередь надо подавать в суд для выполнения работ, потому что одна квартира влияет на целый стояк», - отметила Инна Левченко, начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Первыми на прием обратились жители дома №18 на улице Попова. Они поведали, что крыша дома находится в ужасном состоянии.

«Мы обращались неоднократно, пытались через капремонт что-то сделать, но у нас ничего не получилось. Первый этаж занимает нежилой фонд, и у них очень большие долги. У нас спецсчет менее 80%. Но так как первый этаж занимает нежилой фонд, у нас долги более 100 тысяч рублей», - рассказала Ирина Маркова, старшая по дому.

Также жильцы дома рассказали о том, что они обращались в Госжилстройтехинспекцию из-за того, что оплата отопления нежилых помещений делилась между ними. После этого был сделан перерасчет платежей, и деньги возвратили. Но на первом этаже остается нежилое помещение площадью 22 квадратных метра. Владельца не удается установить.

«Вот эти 22 квадратных метра – маленькое помещение. Но у нас в доме всего 36 квартир. Когда начнется отопительный сезон, оплата будет раскидываться между жильцами», - подчеркнула Ирина Маркова.

Также они поблагодарили управляющую организацию за ремонт двух водосточных труд, которые долгое время не функционировали.

Всего за время личного приема к Инне Левченко обратились 10 человек.