Бесстрашные защитники

Они стоят на страже Отечества и обеспечивают мирное небо над головой. Поздравления в свой профессиональный праздник принимают Ракетные войска и артиллерия.

Иван Белозерцев, Губернатор Пензенской области, поздравил курсантов:«Искренне желаю вам здоровья, благополучия, успехов, хорошего настроения! Делайте все для того, чтобы получить хорошие знания, которые в последствии понадобятся вам для защиты нашей Родины».

Артиллерия считается одним из старейших видов войск. За многолетнюю историю страны, она стала особой гордостью русской армии. Еще с давних времен солдаты ракетных войск демонстрировали свою силу и боевые качества.

Валерий Лидин, Председатель Законодательного собрания Пензенской области, присоединился: «Именно артиллерия вносила всегда весомый вклад в разгром фашистов во многих сражениях. Сегодня эти славные традиции продолжаете вы, молодое поколение».

В Пензенском артиллерийском инженерном институте курсанты получают необходимые знания и навыки, чтобы в любой момент постоять за свою страну.