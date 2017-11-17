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Новый состав
Сегодня в Пензе
 
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В обновленном составе Молодежного парламента произошли значительные изменения - 29 молодых депутатов впервые заняли кресла зала заседаний Законодательного Собрания. Полина Богомолова начинала свою общественно-литическую деятельность с должности руководителя «Молодой гвардии» Никольского района.

«На всем протяжении моя команда росла и развивалась. Мы работали по разным проектам: «Зачет» был направлен на работу со студентами, на помощь в адаптации ребят; проект «Герой нашего времени» был направлен на тех людей, кем можно гордиться — спортсмены, спасатели. Мы принимали участие во всех массовых мероприятиях города»,- рассказала Полина Богомолова, член Молодежного парламента.

В составе Молодежного парламента она будет продолжать заниматься поддержкой молодежных инициатив. Особое внимание молодые депутаты будут уделять проблемам молодежи Пензенской области.

«Дело в том, что молодежь районов, к сожалению, находится далеко от нас, не хватает взаимодействия с районами, не хватает единой проектной сетки с ними, не хватает единых мероприятий, в которых они могли бы принять участие, и мы намерены такие проекты создать», -отметил Андрей Сушков, Председатель Молодежного парламента.

Олег Мельниченко поприветствовал молодых парламентариев от имени Председателя Совета Федерации РФ, Валентины Матвиенко. Сенатор отметил роль молодежи в решении важных вопросов государственного управления.

«В вашем лице формируется новый полк региональных молодых политиков, которые впоследствии будут активно проявлять себя в общественно-политической жизни», - отметил Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Олег Мельниченко.

«Я хотел бы вас искренне поздравить с этим высоким доверием и пожелать вам активной, плодотворной и интересной работы на «ниве» Законодательства», - сказал Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Лидин.

В завершение встречи молодым депутатам в торжественной обстановке вручили удостоверения.

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