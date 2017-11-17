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Фальшивомонетчик
Сегодня в Пензе
 
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В современном мире «правят» карты, и обычно заработную плату перечисляют именно на неё. Но иногда выплачивают налично, и в этом случае застраховаться от фальшивых денег получается не всегда. Такое произошло с жителем Каменки.

«В дежурную часть Каменского района обратилась с заявлением кассир одного из магазинов. Она сообщила, что мужчина приобрёл букет стоимостью 500 рублей и расплатился за него банкнотой 5000 рублей»,- рассказала Начальник отдела информации и общественных связей ОМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.

К сожалению, в этом магазине отсутствовал аппарат для проверки подлинности денежных средств. Поэтому продавец отдала покупателю сдачу.

«В последствии заявительница обнаружила, что купюра фальшивая, и позвонила в полицию»,- добавила Начальник отдела информации и общественных связей ОМВД России по Пензенской области.

В ходе расследования оказалось, что правонарушителем оказался 40-летний уроженец Молдовы. Он объяснил, что получил эти деньги, пока работал на стройке в Подмосковье.

«Перед возвращением в Каменку ему выдали аванс в сумме 15000 рублей тремя купюрами номиналом 5000 рублей при этом, как утверждал подозреваемый они выглядели, как настоящие»,- подчеркнула Начальник отдела информации и общественных связей ОМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 168 УК РФ, санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей.

«Для профилактики сбыта фальшивых купюр полиция рекомендует всем субъектам предпринимательской деятельности оборудовать места приёма наличных денег современными детекторами определения подлинности купюр и камерами видеонаблюдения»,-добавила Ольга Евдокимова.

При малейшем сомнении в подлинности купюры необходимо сразу же позвонить в полицию.

Новость: Валерия Митякина,Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 17 ноября 2017
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