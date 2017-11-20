О выявлении недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов производства ООО «БиоФармГарант», г.Владимир:

- «Окситоцин 10ЕД» (серия 080816, срок годности 08.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям;

- «Окситоцин 10ЕД» (серия 101016, срок годности 10.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Костромской области;

- «Кальция борглюконат» (серия 10116, срок годности 10.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Коми;

- «Натрия хлорид изотонический 0,9%» (серия 080916, срок годности 09.2018) по показателям «массовая доля натрия хлорида» и «объем заполнения», отобранного Управлением Россельхознадзора по Белгородской области;

- «Кальция хлорид 10%» (серия 040516, срок годности 05.2018) по показателю «массовая доля кальция хлорида» отобранного Управлением Россельхознадзора по Курганской области.

В случае выявления в обращении вышеуказанных лекарственных препаратов просим проинформировать Управление по телефону: (8342) 23-19-98 или посредством направления информации на электронную почту: buhrm@mail.ru.

Обращаем внимание – применение лекарственных препаратов, не соответствующих установленным требованиям, снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий и представляет угрозу для здоровья животных.