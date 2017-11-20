Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 20 ноября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
О выявлении недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения
Сегодня в Пензе
 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов производства ООО «БиоФармГарант», г.Владимир:

- «Окситоцин 10ЕД» (серия 080816, срок годности 08.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям;

- «Окситоцин 10ЕД» (серия 101016, срок годности 10.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Костромской области;

- «Кальция борглюконат» (серия 10116, срок годности 10.2018) по показателю «пирогенность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Коми;

- «Натрия хлорид изотонический 0,9%» (серия 080916, срок годности 09.2018) по показателям «массовая доля натрия хлорида» и «объем заполнения», отобранного Управлением Россельхознадзора по Белгородской области;

- «Кальция хлорид 10%» (серия 040516, срок годности 05.2018) по показателю «массовая доля кальция хлорида» отобранного Управлением Россельхознадзора по Курганской области.

В случае выявления в обращении вышеуказанных лекарственных препаратов просим проинформировать Управление по телефону: (8342) 23-19-98 или посредством направления информации на электронную почту: buhrm@mail.ru.

Обращаем внимание – применение лекарственных препаратов, не соответствующих установленным требованиям, снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий и представляет угрозу для здоровья животных.

Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
2017-11-20
«Метаморфозы» на сцене
Никита Михалков приехал в Пензу со спектаклем «Метаморфозы»
 
2017-11-20
Расследование завершено
Следственное управление передало в суд материалы дела о ДТП на улице Гагарина
 
2017-11-20
Товарищеская игра
Сборная Правительства Пензенской области выиграла у команды звезд спорта
 
2017-11-20
На финишной прямой
В Пензе завершён капитальный ремонт Свердловского моста
 
2017-11-20
Яркая ночь
В Пензу на Fight Night Global приехали лучшие бойцы из других регионов и континентов
 
2017-11-20
«Квартал Луи. 3 года жизни»
В Пензе состоялся благотворительный концерт
 
2017-11-20
Привычка воровать
В Каменке мужчина украл мобильный телефон
 
2017-11-20
Представители Пензенской области в Президентской библиотеке
 Президентская библиотека развивает региональную сеть
 
2017-11-20
Михаил Бабич и Максим Соколов проинспектируют ход строительства и реконструкции транспортных объектов
  Пензы и Саранска готовтесь
 
2017-11-20
«Алло, Дед Мороз слушает!»
Маленькие пензенцы поздравили Деда Мороза с днём рождения
 
2017-11-20
Бизнес нуждается в поддержке
Губернатор провёл заседание Штаба по формированию благоприятного инвестклимата
 
2017-11-20
Будущее робототехники – за молодежью!
В Пензе встретились наставники юных робототехников
 
2017-11-20
Епархиальная выставка
На Юбилейной площади открылась экспозиция, посвященная последней царской семье
 
2017-11-20
Моя малая Родина
В Пензе прошла подготовка к Всероссийской конференции
 
2017-11-20
Необходимо пройти обследование на соответствие вновь согласованным требованиям.
 Информация для организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru