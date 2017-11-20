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О выявлении реализации фуража с нарушением ветеринарного законодательства в Бессоновском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В октябре текущего года в Бессоновском районе Пензенской области государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области состоялось рейдовое мероприятие по обнаружению несанкционированной торговли подконтрольными товарами и нарушений при реализации сельскохозяйственной продукции и животных. В ходе контрольно-надзорных мероприятий был выявлен факт продажи кормов растительного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество фуража. При осмотре торгового места гражданина Хайрова Р. оказалось, что на фуражные ячмень и пшеницу общим весом 30 кг у продавца не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие документов, в которых имеется информация об эпизоотическом благополучии территорий происхождения зернофуража, результатах лабораторных исследований, датах выработки (урожая) может привести к отравлению сельскохозяйственных животных и птицы токсичными элементами, способствовать переносу и распространению особо опасных заболеваний для сельскохозяйственных животных. По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей. С продавцом проведена беседа о правилах реализации кормов для сельскохозяйственных животных согласно требованиям нормативных документов.
В октябре текущего года в Бессоновском районе Пензенской области государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области состоялось рейдовое мероприятие по обнаружению несанкционированной торговли подконтрольными товарами и нарушений при реализации сельскохозяйственной продукции и животных.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий был выявлен факт продажи кормов растительного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество фуража. При осмотре торгового места гражданина Хайрова Р. оказалось, что на фуражные ячмень и пшеницу общим весом 30 кг у продавца не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.
Отсутствие документов, в которых имеется информация об эпизоотическом благополучии территорий происхождения зернофуража, результатах лабораторных исследований, датах выработки (урожая) может привести к отравлению сельскохозяйственных животных и птицы токсичными элементами, способствовать переносу и распространению особо опасных заболеваний для сельскохозяйственных животных.
По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей.
С продавцом проведена беседа о правилах реализации кормов для сельскохозяйственных животных согласно требованиям нормативных документов.
Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
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