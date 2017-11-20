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О выявлении факта неиспользования земельного участка в Бессоновском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
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При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с Прокуратурой Пензенской области, в отношении ОАО «Карьероуправление», расположенного в Бессоновском районе Пензенской области, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было выявлено нарушение земельного законодательства РФ. На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 55,6 га, принадлежащем данному обществу на праве собственности, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель. На нем длительное время не проводились агротехнические мероприятия (вспашка, культивация, посев сельскохозяйственных культур и т.д.), участок не использовался для производства сельскохозяйственной продукции. В результате чего произошло зарастание участка сорной травянистой, а местами древесно-кустарниковой растительностью. За данное нарушение должностное лицо - главный инженер ОАО «Карьероуправление» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. На него наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения. Постановление вступило в законную силу.
При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с Прокуратурой Пензенской области, в отношении ОАО «Карьероуправление», расположенного в Бессоновском районе Пензенской области, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было выявлено нарушение земельного законодательства РФ.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 55,6 га, принадлежащем данному обществу на праве собственности, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель. На нем длительное время не проводились агротехнические мероприятия (вспашка, культивация, посев сельскохозяйственных культур и т.д.), участок не использовался для производства сельскохозяйственной продукции. В результате чего произошло зарастание участка сорной травянистой, а местами древесно-кустарниковой растительностью.
За данное нарушение должностное лицо - главный инженер ОАО «Карьероуправление» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. На него наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения. Постановление вступило в законную силу.
Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
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