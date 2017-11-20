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 Понедельник, 20 ноября 2017
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Неизвестные хинкали
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжается проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц на подконтрольные территории, в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации мяса свинины и птицы, а также продуктов их переработки.

Так, в одном из продовольственных магазинов села Грабово Бессоновского района Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, в том числе продуктами животноводства, изготовленными из мяса свинины и птицы. В ходе проверки установлен факт нарушения ветеринарно-санитарных правил заготовки (закупа) продуктов животноводства, а именно мясных полуфабрикатов (пельмени, хинкали) общим весом 10 кг, закупленных по товарной накладной без оформления ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места его изготовления и выхода. Такое правонарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а также может стать причиной распространения заболеваний, общих для человека и животных.

По итогам проверки в отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. С нарушителем законодательства РФ в области ветеринарии проведена беседа о правилах заготовки, хранения и реализации продукции животного происхождения.

Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
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