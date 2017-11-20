|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Рыба без документов может быть опасна
Сегодня в Пензе
|
В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в Лунинском районе, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация 40 кг морской свежемороженой рыбы и 20 кг копченой речной рыбы осуществлялась гражданином Симахиным К. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическое благополучие места выхода, качество и безопасность рыбного товара в ветеринарно-санитарном отношении. Тем самым продавец нарушил ст.ст.15, 23 Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», п.п.1-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». В результате рейда нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. С продавцом проведена беседа о правилах оборота такой продукции. Реализация рыбы остановлена
В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в Лунинском районе, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация 40 кг морской свежемороженой рыбы и 20 кг копченой речной рыбы осуществлялась гражданином Симахиным К. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическое благополучие места выхода, качество и безопасность рыбного товара в ветеринарно-санитарном отношении. Тем самым продавец нарушил ст.ст.15, 23 Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», п.п.1-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
В результате рейда нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. С продавцом проведена беседа о правилах оборота такой продукции. Реализация рыбы остановлена
Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru