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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 20 ноября 2017
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Необходимо пройти обследование на соответствие вновь согласованным требованиям.
Сегодня в Пензе
 

В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13.11.2017 года №ФС-КС-7/24684, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, о том, что Россельхознадзором и Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии согласованы следующие ветеринарные требования:

- санитарно-технические требования к импорту говядины, продуктов из говядины,

- санитарно-технические требования к импорту мяса птицы и продуктов из мяса птицы,

- санитарно-технические требования к импорту мяса овец и коз и продуктов из них.

Указанные требования действуют, в том числе, в отношении субпродуктов, а также переработанной продукции из говядины, мяса птицы, а также мяса овец и коз.

Электронная версия требований размещена на официальном сайте Россельхознадзора по адресу www.fsvps.ru в разделах «Ввоз. Вывоз. Транзит»/«Саудовская Аравия»/«Экспорт».

При этом поставки указанной продукции в Саудовскую Аравию возможны с российских мясоперерабатывающих предприятий, аттестованных на экспорт в КСА компетентным ведомством КСА и включенных в ИС «Цербер».

В этой связи предприятием, заинтересованным в поставках своей продукции в КСА, в том числе ранее включенным в ИС «Цербер», необходимо пройти обследование на соответствие вновь согласованным требованиям.

Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017
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