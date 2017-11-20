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Моя малая Родина
Сегодня в Пензе
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В очередной раз в Институте регионального развития Пензенской области состоялась 15 Всероссийская научно-практическая конференция «Моя малая Родина».
«Цель её состоит в том, чтобы изучать историю, культуру, традиции Пензенской земли не только в школе, но и за её пределами. В конференции принимают участие как педагоги, так и люди разных профессий: писатели, журналисты, художники. Это те люди, которым небезразлична история малой родины»,-рассказала директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области, Елена Фирсова.
Конференция проводится уже в 15-ый раз и по традиции конкурсанты принимают участие в трёх секциях. Первая - это «Краеведение в образовательном пространстве», вторая посвящена наследию Пензенского края, а третья - изучению краеведения и краеведам Пензенской области.
Помимо прочего, Центр запустил новый проект для школьников.
«У нас в этом году запущен шикарный проект, который называется «Культурная суббота». Дети всех школ ездят по городам своей малой родины, посещают музеи, выставки, картинные галереи, библиотеки»,- добавила директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области, Елена Фирсова.
Все желающие могут принять участие. Собранные материалы для конференции необходимо представить до 20 января 2018 года.
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