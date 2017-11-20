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Епархиальная выставка
Сегодня в Пензе
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Экспозиция, посвященная истории Спасского кафедрального собора, открылась рядом с пензенской филармонией. Выставку дополнили стенды с цитатами из переписки членов последней царской семьи - Николая II и Александры Федоровны. Имя последнего царя глубоко связано с Пензенской областью. Николай II здесь неоднократно бывал, посещая различные места, в их числе и Спасский кафедральный собор.
«Мы хотели показать на примере последней царской семьи отношение к семье и браку. Мученическую смерть они приняли в результате того, что остались с Россией, остались верны тем семейным ценностям, которые они пронесли через всю жизнь. К Николаю II может быть различное отношение как к правителю, но как к доброму семьянину, который воспитал детей... Он и его семья вызывают особое отношение», - отметил Высокопреосвященнейший Серафим, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» уже получил множество положительных отзывов в городах России, где подобные проекты уже реализованы. Весной следующего года фотовыставка переместится на свое традиционное место – в Лермонтовский сквер.
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