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 Понедельник, 20 ноября 2017
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Будущее робототехники – за молодежью!
Сегодня в Пензе
 
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В Институте регионального развития состоялись учебно-тренировочные сборы для педагогов, готовящих команды для участия в фестивале «Пенза-РобоФест». Сборы прошли в рамках постоянно действующего  семинара «Школа робототехники». Занятия проводили методисты «Центра развития творчества детей и юношества».

«Это школа не для учеников, а для учителей, которые используют роботов на уроках, во внеурочной деятельности и также готовят команды к соревнованиям. Сегодня у нас учебно-тренировочные сборы перед соревнованиями «ПензаРобоФест». Педагоги, которые готовят команды, пришли сюда, чтобы определиться, в какой номинации они будут готовить команды, и изучить тонкости преодоления тех или иных соревновательных упражнений» ,- поделился Дмитрий Кондратов, директор центра естественно-математического образования Института регионального развития.

На предстоящем фестивале соберутся участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 17 лет. Юные изобретатели получат возможность представить свои уникальные разработки и продемонстрировать, как идея становится реальностью. Цель фестиваля – поддержка робототехники.  Также это способ повысить престиж инженерных специальностей.

«Соревнования будут походить по 5 категориям: «JuniorFLL»– это проектная деятельность у самых младших наших участников, детей младшего школьного возраста, «Hello, Robot!» и «Hello, Robot! Open»– это, соответственно, для детей среднего возраста. И мы ввели свою категорию, которая не является отборочной – это «Траектория». Она создана для ребят, которые по каким-то возрастным меркам не могут принять участие в других категориях», - рассказала Анна Карпунина, главный судья соревнований.

На учебно-методическом сборе педагоги смогли разобрать правила и уточнить тонкости фестиваля. Методисты отвечали на вопросы о подготовке своих команд к соревнованиям.

«Младшие группы участвуют в категории робота-чертежника. Ученики 5 класса будут выступать у нас с роботом, собранным на базе конструктора «Arduino», а более старшие ученики участвуют в категории «Робот-перевозчик». А сегодня я надеюсь подсмотреть какие-то секреты у своих коллег. Может быть, руководители этого семинара что-то нам подскажут, какие-то идеи полезные. Хотя ребята скептически относятся к советам, делают в основном все сами, как им хочется. Чтобы их убедить рациональности какой-то идеи, приходится долго-долго с ними спорить. Не всегда это, кстати, удается! Иногда они оказываются правы», - поделился Михаил Фролов, учитель информатики школы села Большой Вьяс Лунинского района.

Соревнования пройдут уже в декабре. Региональный фестиваль «Пенза-РобоФест» является отборочным для участия во всероссийском этапе, который состоится в марте следующего года в Москве.

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