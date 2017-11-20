Бизнес нуждается в поддержке

В 2016-ом году Пензенская область заняла 21 место среди регионов России по состоянию инвестиционного климата — это на 24 позиции выше, чем в 2015-ом. Результаты основаны на мнении самих представителей бизнеса, а значит, региональная власть выбрала верный курс поддержки предпринимательства.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Согласно результатам рейтинга по итогам 2016 года, средний срок получения разрешительной документации на строительство для пензенских предпринимателей сократился на 35 дней, а количество процедур уменьшилось с 20 до 11. Хочу отметить, что рейтинг — это лишь один из методов оценки, а нам важен результат! Важно решать оперативно проблемы, которые возникают у предпринимателей в работе».

Главная цель в работе власти с бизнесом — снижение административных барьеров, чтобы открыть и развивать своё дело на территории региона было максимально просто. Для этого в области должна быть создана вся необходимая инфраструктура, а кредиты в банках должны стать доступнее.

«Неслучайно здесь присутствуют представители банковской сферы. Грядёт к завершению 2017 год, и нужно проанализировать работу отделений банков по поддержке предпринимателей, по предоставлению им кредитных ресурсов, по ипотечному кредитованию. А я потом доложу о вашей работе руководителям ваших банков, потому что помогать бизнесу нужно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор призвал профильные ведомства продолжить эффективную работу по содействию бизнес-сообществу. Развитие предпринимательства — это и налогооблагаемая база, и рабочие места.