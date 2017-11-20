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 Понедельник, 20 ноября 2017
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«Алло, Дед Мороз слушает!»
Сегодня в Пензе
 
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На один день великий волшебник всех времён и народов — Дедушка Мороз — покинул свою зимнюю резиденцию и расположился у ёлочки в Пензенском драмтеатре. Именно здесь находится тот самый телефон, на который раз в год — в день рождения Деда Мороза — может позвонить каждый желающий и передать Дедушке своё поздравление.

Одним из первых дозвонился Савелий: «Дорогой Дедушка Мороз, поздравляют тебя с днём рождения! Желаю тебе здоровья и счастья! Ты очень добрый!»

В ответ на поздравление Дед Мороз обещает исполнить желание и дарит подарки — билеты на новогоднее представление в театр: «Мы вам билетик вручим, вы придёте на ёлку и подарите мне подарок! У нас есть специальная комната, где хранятся подарки и письма Деду Морозу. Я их непременно получу».

Получит, прочитает и обязательно исполнит желание. Несмотря на свою занятость.

«Дел у меня много! Отдохнул немножко, а потом принялся готовиться к следующему Новому Году. Разбирал письма. Их очень много! Летом ходил в лес за грибами. А ещё в своей ледяной избушке сделал ремонт», — рассказал о хлопотах Дед Мороз.

А скоро Дедушке и вовсе будет не до отдыха. С 22 декабря в драмтетаре начинается череда новогодних праздников, где он — главный герой.

Новость: Екатерина Сорокина 20 ноября 2017
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