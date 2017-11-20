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Михаил Бабич и Максим Соколов проинспектируют ход строительства и реконструкции транспортных объектов
Сегодня в Пензе
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21 ноября 2017 года в Пензе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов примут участие в торжественном открытии после капитального ремонта Свердловского моста. Мост через реку Суру был отреставрирован в том числе на средства, собранные системой «Платон». Также в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В этот же день в Саранске (Республика Мордовия) полпред Президента РФ в ПФО и Министр транспорта РФ проинспектируют строительство транспортных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Они осмотрят железнодорожную станцию Рузаевка (в том числе модернизируемый пешеходный мост, на котором предусмотрено оборудование лифтов для маломобильных граждан), оценят ход строительных работ на дорожном обходе Саранска и посетят реконструируемый аэропортовый комплекс Саранска.
21 ноября 2017 года в Пензе полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов примут участие в торжественном открытии после капитального ремонта Свердловского моста. Мост через реку Суру был отреставрирован в том числе на средства, собранные системой «Платон».
Также в Пензе Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят транспортные объекты, которые реконструируются в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
В этот же день в Саранске (Республика Мордовия) полпред Президента РФ в ПФО и Министр транспорта РФ проинспектируют строительство транспортных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Они осмотрят железнодорожную станцию Рузаевка (в том числе модернизируемый пешеходный мост, на котором предусмотрено оборудование лифтов для маломобильных граждан), оценят ход строительных работ на дорожном обходе Саранска и посетят реконструируемый аэропортовый комплекс Саранска.
Новость: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО 20 ноября 2017
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