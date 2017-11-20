Представители Пензенской области в Президентской библиотеке

В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума Президентскую библиотеку посетили с рабочими визитами представители органов власти и учреждений культуры регионов России.

Среди гостей библиотеки министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и директор Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Гости побывали в исторических интерьерах и современных помещениях, созданных специально для проведения общественных и государственных мероприятий, в том числе высокого уровня. В электронном читальном зале они получили читательские билеты Президентской библиотеки, которые действуют в центрах доступа по всему миру. На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает около 580 тыс. электронных копий уникальных материалов и архивных документов.

Состоялись рабочие переговоры генерального директора Президентской библиотеки Александра Вершинина спредставителями Пензенской области, в ходе которых была отмечена необходимость координации создания и развития местных удалённых электронных читальных залов региональными центрами. Также рассмотрены возможности активного участия региона в олимпиаде для школьников «Россия в электронном мире», видеолекториях, научно-образовательных и информационно-массовых проектах Президентской библиотеки.

Новость: Марина Колдаева 20 ноября 2017