Привычка воровать

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В дежурную часть отдела МВД России по Каменскому району поступило сообщение от продавца одного из отделов местного торгового центра. Потерпевшая сообщила, что в вечернее время она оставила без присмотра мобильный телефон на рабочем месте. Заявительница ненадолго отвлеклась, после чего обнаружила, что телефон похищен неизвестным лицом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили граждан, находящихся в момент преступления в торговом центре.
«В ходе оперативно розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 48-летнего жителя города Каменка, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном», - рассказал Олег Резанов, начальник отдела МВД по Каменскому району.
Мужчина пояснил: проходя мимо ювелирного отдела, он заметил, что продавец обслуживает покупателя и есть возможность похитить телефон, который находился на зарядке. Злоумышленник осмотрелся и убедился, что за его действиями никто не наблюдает, затем положил телефон в карман куртки и скрылся с места происшествия. Телефон он планировал оставить себе для личного пользования.
«По факту кражи отделением дознания отдела МВД России по Каменскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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