«Квартал Луи. 3 года жизни»

Свое трехлетие реабилитационный центр «Квартал Луи» отметил благотворительным концертом. Перед его началом в фойе для детей на полу были расстелены листы бумаги площадью несколько метров с контурами для раскрашивания. Всем желающим предлагали морсы, соки, фрукты и выпечку собственного приготовления.

Всего на благотворительный вечер пришло около 600 пензенцев. Цены на билеты в зал стоили от ста до тысячи рублей и зависели не от расположения кресла, а от того, сколько готов был пожертвовать каждый зритель.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов, поздравил всех причастных к реализации проекта и отметил, что большим подарком к трехлетию «Квартала Луи» стало открытие «Дома Вероники» - активного пансиона для молодых инвалидов.

«Буквально сегодня закончились переговоры с одним из федеральных агентств, которое в середине декабря приезжает с большой делегацией в «Дом Вероники», чтобы этот проект продвигать по всей России», - сообщил Олег Ягов, заместитель Председателя Правительства Пензенской области.

«Порой, когда мы помогаем тем, кто чего-либо не имеет или обездолен, нам кажется, что мы совершаем великое дело. Но на самом деле, это только в нашем понимании, что это люди с ограниченными возможностями. Эти проекты дают возможность понять, что эти люди способны на многое», - подчеркнул Высокопреосвященнейший Серафим, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

«Квартал Луи» - это уникальный проект. Сегодня он трансформируется на всю Россию и вызывает очень большой интерес. Но самое главное, на мой взгляд, то, что в этом многообразном инклюзивном пространстве ребята не просто живут, они развиваются, они приспосабливаются к обычной жизни», - отметил Сергей Волков, первый заместитель Главы Администрации г. Пензы.

Завершилось праздничное мероприятие двухчасовым концертом с участием пензенских коллективов.