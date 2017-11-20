Яркая ночь

Fight Night Global — событие, которое ждал весь мир. Бойцы смешанных единоборств со всей России и боец из солнечной Бразилии приехали в Пензу, чтобы доказать всем, кто лучший.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, обратился к собравшимся: «Мы надеемся, что бои будут прекрасными. Я всем желаю хорошего отдыха, а бойцам- хороших, честных, красивых боев!»

Атмосфера накаляется. На Дизель арене нет ни одного свободного места. Болельщики делают ставки и мечтают о красивом бое.

«Считаю, что этот вечер пройдет великолепно! Все будут заряжены положительными эмоциями. Пусть победит сильнейший!» - поделился эмоциями болельщик Олег Адамов.

Бой за боем. Нокаут за нокаутом. 11 боев и каждый из них — яркий и запоминающийся.

Главный бой вечера ждали еще весной, но из-за травмы Кирилла Сидельникова схватка не состоялась. Соперники настолько сильны, что даже судьи и гости шоу — известные бойцы ММА, не могут прогнозировать победителя.

Боец ММА, Виталий Минаков, отметил: «Буду болеть за красивый бой. Очень сложно в этом поединке Павлович - Сидельников заранее предсказать победителя, здесь просто 50 на 50».

К нему присоединился Али Багаутинов, боец ММА: « Этот бой, можно сказать, один из лучших боев в мире ММА. Это принципиальный бой двух школ.»

Менее трех минут прошло с начала боя, а победитель уже объявлен. Чемпионом самого ожидаемого боя стал Сергей Павлович.

«Нокаут никогда не ждешь, он приходит сам. Конечно, доволен, я защитил пояс, сейчас планирую отдохнуть и продолжить большую работу», - поделился Сергей Павлович, победитель Fight Night Global.

Победа на Fight Night Global стала 12 на счету у бойца.