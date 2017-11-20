На финишной прямой

Опоры укреплены, новое дорожное полотно положено, барьерные ограждения установлены, светофоры работают исправно... Осталось завершить благоустройство территории — и обновлённый Свердловский мост готов пропустить первый автомобиль. Чуть больше года на объекте проходил капитальный ремонт. Мост через Суру практически строили заново. Закончить работы планировали в декабре, но подрядчику удалось завершить строительство раньше.

Начальник участка, Олег Радюшкин, отметил: «Сдаём раньше срока, так как работы велись немного с опережением плана. С материалами и кадрами проблем не возникало. Конечно, сложности разные были. Трудности на стройки всегда возникают, но они решаемы. Все этапы — от земляных работ до монтажа балок — сложны по-своему. Но мы справились».

Торжественное открытие моста запланировано на 21 ноября. Ожидается, что в церемонии примут участие полномочный представитель Президента России в ПФО, Михаил Бабич, и Министр транспорта России, Максим Соколов.