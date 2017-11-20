Тактические схемы в этот день отошли на второй план, ведь самое главное – порадовать зрителей, которые заполнили стадион. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-арена» прошел товарищеский хоккейный матч между командой звезд отечественного спорта и сборной Правительства Пензенской области.

«Простая схема, в атаку, в пас. Самое главное, чем хорош хоккей – голами. Люди приходят посмотреть на заброшенные шайбы. Как раньше говорили, запираем их у себя в зоне и не даем выйти», - рассказал двукратный олимпийский чемпион, Александр Кожевников.

Сборная звезд отечественного спорта в Пензу приезжает не в первый раз. В сентябре прошлого года команды уже играли между собой. Тогда победу одержала сборная Правительства Пензенской области со счетом 8:6.

«После того матча стало больше молодежи записываться в секции, и это главный результат наших встреч», - отметил Александр Голиков, заслуженный мастер спорта СССР.

Участие в матче принимали не только бывшие хоккеисты, но и те, кто посвятил свою жизнь единоборствам. На лед «Дизель-Арены» вышли президент промоутерской компании «Fight Nights Global», Камил Гаджиев, и бывший чемпион мира по кикбоксингу, Бату Хасиков.

«Как знают любители хоккея, драка на льду не исключена. Но сегодня товарищеская игра. Матч не без интриги, о чем свидетельствует интерес зрителей. Но сегодня мы уверены в том, что победит #Putinteam», - подчеркнул многократный чемпион мира по кикбоксингу, Бату Хасиков.

«Мы все-таки спортсмены. Для нас абсолютно товарищеских матчей не бывает. Для нас важна спортивная составляющая, для нас важен результат. Мы точно не относимся к этому небрежно», - отметил Камил Гаджиев, президент промоутерской компании «Fight Nights Global».

Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия, а также символическое вбрасывание шайбы. С приветственным словом к собравшимся обратился Иван Белозерцев.

«Этой игрой пензенская команда вступает в движение в поддержку Президента России. Да здравствует Родина наша — Россия, да здравствует Пензенский регион», - сказал Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Началась игра с преимуществом пензенской команды. Хозяевам удалось быстро открыть счет. На достигнутом пензенцы не остановились и забросили еще две шайбы. Автором одного из голов стал капитан пензенской команды, Иван Белозерцев, игравший под 58 номером. К концу первого периода на табло горел счет 4:2.

Сангаджи Тарбаева многие знают по его выступлениям в команде КВН «Сборная РУДН». Он является хоккейным болельщиком со стажем, но совсем недавно и сам встал на коньки.

«Я третий раз играю в хоккей на серьезном уровне. Поэтому я сейчас слежу за тем, чтобы из зоны вовремя выйти, оказаться в нужном месте во время вбрасывания», - рассказал Сангаджи Тарбаев, продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global».

Во втором периоде гости взяли инициативу в свои руки. Они забросили три безответные шайбы и на перерыв ушли, уже ведя в счете. Однако в третьем периоде хозяева вновь переломили ход матча. Сборная Правительства Пензенской области выиграла со счетом 8:7 и продолжила свою победную серию.