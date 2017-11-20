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Расследование завершено
Сегодня в Пензе
 
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Следственное управление МВД России по Пензенской области завершило расследование ДТП, которое произошло на улице Гагарина в июне этого года. Водитель «ГАЗели» на перекрестке сбил трех женщин.

«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель при приближении к регулируемому пешеходному переходу не снизил скорость движения, когда сменился сигнал светофора», - рассказал следователь специализированного следственного отдела СУ УМВД России по Пензенской области, Максим Курашенко.

Одна из пострадавших, женщина 1949 года рождения, получила тяжелый вред здоровью. По совокупности собранных доказательств, водителю было предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ.

«Вину по предъявленным обвинениям водитель признал полностью и в содеянном раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что в момент проезда перекрестка он отвлекся от управления своим транспортным средством. Материалы для рассмотрения уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд города Пензы», - сказал Максим Курашенко.

Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 2 лет с лишением права управления транспортным средством сроком до 3 лет.

Новость: Петр Голубев 20 ноября 2017
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