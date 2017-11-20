Классика вечна. Пензенцы увидели постановку Никиты Михалкова «Метаморфозы» на сцене драматического театра. Спектакль состоит из девяти минипостановок по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова.

Особенность спектакля - его кинематографичность. На сцене лишь занавес, на который проецируются изображения. Зрителю кажется, что он смотрит фильм, но на самом деле — это игра актеров.

Никита Михалков, Председатель Союза кинематографистов России, рассказал о своей постановке: «Мы не пытаемся кого-то удивить. Мы пытаемся перенести на сцену, в основном, атмосферу. Это, наверное, самое ценное и самое важное. Спектакль такой хрупкий, тонкий... Большое значение имеют детали».

Декорации перемещали зрителя в другой мир. И стоит признать, что «Метаморфозы» - один из самых особенных спектаклей, который видела Пенза.