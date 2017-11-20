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 Среда, 22 ноября 2017
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Их деятельность — пример патриотизма!
Сегодня в Пензе
 
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«Общество и власть: прямой диалог», «Честная и эффективная экономика», «Качество повседневной жизни», «Социальная справедливость», «Образование и культура как основы национальной идентичности» — это основные, но далеко не единственные направления работы Общероссийского народного фронта. В 2017 году активисты стали внедрять новые проекты, актуальность которых очевидна.

Сопредседатель Пензенского регионального отделения ОНФ, Марина Осипова, пояснила: «В числе новых проектов — «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог», направленный на участие граждан в процессе улучшения качества дорог. Проект «Генеральная уборка. Интерактивная карта свалок» даёт возможность людям внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. «Центр мониторинга благоустройства городской среды» призван вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха. «Равные возможности – детям» нацелен на обеспечение возможности для каждого ребенка бесплатно посещать кружок или секцию».

За обращение к насущным проблемам граждан и реальную работу — не вопреки деятельности региональной власти, а в сотрудничестве с ней — активистов поблагодарил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев: «В Общероссийский народный фронт входят неравнодушные люди, которые поддерживают нашего Президента, любят Родину. Они критически подходят к реализации каких-то задач, но не просто критикуют, а подсказывают пути решения этих проблем, что очень ценно. Проверяющих у нас много, а вот реальную помощь могут оказать единицы».

В ходе пленарного заседания активисты отчитались о работе каждого из направлений. Но самое главное — предложили конкретные шаги на пути решения озвученных проблем.

Сопредседатель Пензенского регионального отделения ОНФ, Николай Котов, отметил: «Предлагаем усилить контроль со стороны органов региональной власти и местного самоуправления за качеством отремонтированных дорог, находящихся на гарантии, и за своевременным устранением недочётов. Также предлагаем разработать «дорожную карту» по устранению недостатков на маршрутах движения школьных автобусов, по благоустройству остановок, установке дорожных знаков и реконструкции дорог».

Губернатор заверил, что эти и другие предложения будут учтены при дальнейшей реализации майских указов Президента и приоритетных национальных проектов.

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