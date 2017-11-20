От истории родного края до истории одной семьи

В школе № 57 состоялись традиционные «Хохряковские чтения». Культурно-исторический форум вновь собрал юных краеведов из разных школ Пензы.

Организатор форума, Наталья Аравина, пояснила: «Это мероприятие проходит в формате конференции. Работают творческие площадки, где ребята выступают с докладами. А также им предстоит пройти исторический квест, посвящённый 100-летию Великой октябрьской революции».

Участники конференции готовили доклады. Тематика их разнообразна: от истории Сурского края до истории отдельной семьи.

«Ученики находят много архивных материалов о своей семье. Как правило, такую информацию негде опубликовать, но она очень важна для потомков», — подчеркнула Наталья Аравина.

В 57-ой школе такая конференция проводится ежегодно, а раз в 5 лет она носит общегородской статус.

«Мы хотели бы, чтобы пензенцы знали о личности Владимира Хохрякова, который внёс большой вклад в культуру нашего края, изучал его историю, сам был прекрасным педагогом», — отметила организатор.

Всего в чтениях приняли участие около двухсот докладчиков из 19 школ.