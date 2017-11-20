|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
День сытого студента
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Съесть все до единой крошки и оставить тарелки чистыми. С этой задачей учащиеся Пензенского государственного университета архитектуры и строительства справляются на «ура». В этом году 24 участника борются за звание самого сытого студента.
«В этом году у нас представлена русская кухня. Каждый раз она у нас меняется. У нас была итальянская, китайская, японская, греческая», - рассказала Екатерина Морозова, организатор мероприятия.
Владислав Строков - опытный едок. В прошлом году он состязался в скоростном употреблении греческих блюд, но победить помешала честная борьба со стороны юноши.
«По регламенту нужно было прожевать и встать. Человек до меня встал на две секунды пораньше, но он еще жевал, и поэтому я проиграл, но я верю в карму и думаю, что я на этот раз выиграю», - подчеркнул Владислав Строков, студент 2 курса ПГУАС.
«Для меня это все впервые. Я приехала из Туркменистана, здесь шикарная атмосфера, мне все это интересно. На победу я не рассчитываю, для меня важно само участие», -отметила Малика Машеева, студентка 1 курса ПГУАС.
День сытого студента проводится в Пензе уже в седьмой раз. В последнее время конкурс получил популярность и в других ВУЗах России.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru