Съесть все до единой крошки и оставить тарелки чистыми. С этой задачей учащиеся Пензенского государственного университета архитектуры и строительства справляются на «ура». В этом году 24 участника борются за звание самого сытого студента.

«В этом году у нас представлена русская кухня. Каждый раз она у нас меняется. У нас была итальянская, китайская, японская, греческая», - рассказала Екатерина Морозова, организатор мероприятия.

Владислав Строков - опытный едок. В прошлом году он состязался в скоростном употреблении греческих блюд, но победить помешала честная борьба со стороны юноши.

«По регламенту нужно было прожевать и встать. Человек до меня встал на две секунды пораньше, но он еще жевал, и поэтому я проиграл, но я верю в карму и думаю, что я на этот раз выиграю», - подчеркнул Владислав Строков, студент 2 курса ПГУАС.

«Для меня это все впервые. Я приехала из Туркменистана, здесь шикарная атмосфера, мне все это интересно. На победу я не рассчитываю, для меня важно само участие», -отметила Малика Машеева, студентка 1 курса ПГУАС.

День сытого студента проводится в Пензе уже в седьмой раз. В последнее время конкурс получил популярность и в других ВУЗах России.