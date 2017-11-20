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 Среда, 22 ноября 2017
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Нереальный мир
Сегодня в Пензе
 
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Здесь невозможное становится реальным. Кажется, что все задумки воплощаются, словно по взмаху волшебной палочки. Но нет, вся эта техника сделана руками человека.

В честь своего Дня Рождения Музей инноваций «Реактор» приготовил для посетителей новую экспозицию.

«В этом году мы стали победителями форума «Иволга», соответственно, получили грант и с его помощью реализовали множество проектов. Главная инновация в этом году заключается в том, что мы сможем выезжать по нашей области и рассказывать о наших роботах»,- рассказал Руслан Кондратьев, соучредитель Музея занимательных наук «Реактор».

По словам руководителей «Реактора», за этот год экспозиция музея поменялась практически на девяносто процентов.

«Здесь есть и старые экспонаты, а также такие, которые ещё никто не видел, сделанные по последнему слову техники»,- отметил Руслан Кондратьев

К слову, если у вас аллергия на шерсть, но очень хочется маленький «комочек счастья», то вместо настоящего животного можно завести робота.

«Это первый робот - домашнее животное - он копирует поведение собаки или кошки, но при этом гипоаллергенный и не требует, чтобы за ним убирали и кормили. Если ему становится скучно, он начинает петь песни. Чтобы с ним поиграть, достаточно выбрать любую игру через приложение и с помощью кубиков взаимодействовать с роботом.»

Этот музей отличается от всех. Даже самые злостные критики смогут отметить, что время, проведенное на экскурсии, потрачено не зря.

«Если в классических музеях экспонаты трогать запрещено, то у нас не то, что можно, а нужно!»,- добавил соучредитель музея занимательных наук «Реактор», Руслан Кондратьев.

Экскурсия делится на две части. Первая - теоретическая, где сотрудники рассказывают посетителям про экспонаты, а вторая - практическая, когда каждый знакомится с техникой самостоятельно.

Новость: Валерия Митякина 21 ноября 2017
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