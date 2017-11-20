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Богатства Сосновоборска
Сегодня в Пензе
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Сладкие голоса и золотые руки... В библиотеку имени Лермонтова приехали таланты из Сосновоборска. Но край богат не только народными умельцами. Район славится своей красивой природой.
Глава Администрации Сосновоборского района, Владимир Едалов, отметил: «У нас замечательная природа. Это «сосновоборская Швейцария!». Нельзя говорить «русская Швейцария», потому что у нас проживают разные национальности».
Сосновоборский край - это леса. И неслучайно, что на выставке мастеров изделия из дерева представлены в изобилии. А плодородные земли дают хороший урожай.
Начальник отдела сельского хозяйства и предпринимательства Сосновоборского района, Николай Калькаев, пояснил: «В этом году заготовили достаточное количество кормов. На одну голову 32 центнера. Зерном обеспечено 100% хозяйств. Также обеспечили и людей».
Чем богаты, тем и рады. Главное - любить свою малую родину и стараться сделать ее лучше.
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