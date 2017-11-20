День правовой помощи

Здесь все в форме: как хозяева, так и гости. Сотрудники полиции и представители Общественного совета при региональном Управлении МВД посетили школу по делам ГО и ЧС № 70, чтобы повысить правовую грамотность кадетов.

Инспектор ПДН УМВД России по городу Пензе, Алсу Кильдиева, пояснила: «В рамках данного мероприятия было проведено тестирование учащихся с целью выявления уровня их правовой грамотности. Мы показали ребятам социальный ролик о вреде курения и наркомании, а также провели беседу об основных правах несовершеннолетних».

Такие встречи в рамках Дня правовой помощи детям проводятся ежегодно. Важность соблюдения Закона кадеты осознают сполна.

«Если несовершеннолетний привлекался к уголовной ответственности, это «пятно» остаётся на нём навсегда. Ему будет трудно устроиться на работу в полицию или другие серьёзные учреждения», - отметил один из учащихся школы № 70.

«Я занимаюсь спортом и понимаю, что вредные привычки только мешают результату» - добавила учащаяся школы.

В завершение встречи сотрудники правового отдела УМВД озвучили результаты тестирования: более половины ребят с заданием справились. Юристы более подробно остановились на вопросах, которые вызвали трудности у ребят.