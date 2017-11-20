Новый детский сад «Малыш» открылся в микрорайоне Арбеково. Дошкольное учреждение расположено в части жилого дома для удобства молодых семей с детьми. Детский сад рассчитан на 110 мест. В настоящее время здесь начали работу три группы, рассчитанные на пребывание 55 малышей. Еще три группы откроются в сентябре будущего года.

«Очень важно, чтобы рядом была школа, чтобы был рядом детский сад, была рядом аптека, были рядом объекты соцкультбыта. Этот проект — решение той задачи, которую мы ставим. Мы должны строить новые детские сады, мы должны выполнять требования и указ Президента РФ по обеспечению детей местами в детских садах, и мы будем продолжать этим заниматься», - подчеркнул Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Детские сады такого типа должны стать образцом для застройщиков. Как отметил спикер Законодательного собрания Пензенской области, Валерий Лидин, сдавать в эксплуатацию жилые кварталы необходимо с социальной инфраструктурой.

«Из года в год мы последовательно ведем работу по созданию новых мест в детских садах. В 2017 году порядка 400 мест прибавили к общему объему, существующему в городе», - пояснил Глава администрации Пензы, Виктор Кувайцев.

«Реализация подобных программ проходит на условиях софинансирования с областным бюджетом и становится возможной благодаря поддержке Губернатора»,- подчеркнул Сергей Лисовол, руководитель компании-застройщика.

Для гостей праздника провели экскурсию по детскому саду. Губернатор Иван Белозерцев интересовался наличием игрового оборудования, организацией образовательного процесса, качеством питания и поставкой продуктов. Глава региона высоко оценил созданные условия для пребывания детей и подчеркнул, что наличие социальных объектов в шаговой доступности повышает привлекательность продаваемого жилья в новостройках.

Родители малышей уверены, что их детям будет удобно, тепло и уютно в красивом и ярком здании. И нет сомнения в том, что дошколята будут здесь развивать физические и творческие способности.