В память о легендарном режиссере

90 лет назад родился народный артист РСФСР Семен Моисеевич Рейнгольд. Десять лет, до самой своей кончины в 1981 году, он был главным режиссером Пензенского Драматического театра. Эти годы характеризуются творческим подъемом театра. Именно тогда на пензенской сцене появились лучшие спектакли Рейнгольда, такие как «Берег», «Волки и овцы», «Униженные и оскорбленные». Многие из них были показаны в столице.

«Театр у нас старейший. Но театр – организм живой. Он живет, развивается, у него есть взлеты и падения. Имя Рейнгольда – это тот период в театре, который останется навечно. Это театр подъема, это человек, который заложил фундамент и создал тот театр, который на сегодняшний день мы и имеем», - отметил Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского.

На встрече памяти легендарного режиссера собрались бывшие и нынешние сотрудники театра. У каждого из них — свои воспоминания о Семёне Моисеевиче. Большой профессионал, прекрасный руководитель, создатель «театра Рейнгольда»... Он любил актеров и оставил след не только в театральной истории города, но и в сердцах всех знавших его людей.

«Рейнгольд для меня ассоциируется с большим деревом, дубом, который объединял вокруг себя все листочки, которые были. Это были мы, артисты, это было все то, что было в нашем театре. Были большие корни, благодаря которым мы стояли очень глубоко. У нас были потрясающие спектакли: «Берег», «Поднятая целина»... Все спектакли, которые возвышали наш театр... И когда Рейнгольд умер, мне кажется, что корни остались еще, а листочки стали опадать», - поделилась Галина Репная, заслуженная артистка России.

Секрет успеха, по мнению людей, знавших Семена Моисеевича, был в особом подходе к артистам. Как вспоминает заслуженный артист России, Василий Конопатин, Рейнгольд был всегда открыт для новых идей и предложений: «При нем хотелось что-то такое приносить и придумывать. И он никогда этому не препятствовал, никогда этому не мешал. Потом только, в самом конце, он уже все это дело собирал, «причесывал», и получалась действительно очень стоящая вещь».

«Перед тем как начать репетицию он всегда говорил: «Что вы смотрели по телевизору? Какую книжку читали? А как у вас мама? Как папа?» Он перед тем, как репетировать, всегда спрашивал: «А что вы собираетесь сыграть в этом новом сезоне?», - добавил Генрих Вавилов, заслуженный артист России.

Вечер памяти посетила и вдова Семена Моисеевича Рейнгольда – Тамара Марсова. Заслуженная артистка России сама недавно отметила 90-летие.

«Пенза тогда была еще провинциальным городом, в 1952 году. Я уже говорила, простите меня, конечно, он тогда очень грустно шутил. Как говорят: «В Пензу», а он говорил: «Иди ты в Пензу!» Вот так он шутил», - вспоминает Тамара Евдокимовна.

С участием Рейнгольда в 1974 году была освоена сценическая площадка в Кузнецке. В новом, только построенном здании Дворца культуры «Юность» был открыт филиал областного театра драмы. Имя Семена Моисеевича Рейнгольда навсегда вписано в историю театральной жизни Пензы.