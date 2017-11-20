|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Кто на свете всех милее?
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Усы и хвост - вот их визитная карточка. В Пензе прошла выставка кошек, на которой было представлено более 10 пород. Но чтобы стать победителем, недостаточно быть просто милым созданием. Критериев для выбора лучшего несколько.
Участница выставки, Юлия Парамонова, пояснила: «Это состояние их шерсти, параметры фигуры. Каждой породе соответствуют определенные требования: постановка ушей, форма головы, форма туловища и длина хвоста».
Мейн-куны, персидские и шотландские кошки — всех не перечесть. Победителей тоже несколько: среди котят и взрослых кошек каждой породы. Кто - то из пушистиков — постоянный гость выставок, а кто-то - новичок.
Участница выставки Кристина Развозжаева отметила: «На выставке кошка всего второй раз, поэтому она очень боится. А так она очень дружелюбная. У нас дома семь кошек, и она отлично с ними существует - никакой агрессии».
На выставке участвовали любители кошек из Пензы, Саратова и Тамбова.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru