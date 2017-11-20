Кто на свете всех милее?

Усы и хвост - вот их визитная карточка. В Пензе прошла выставка кошек, на которой было представлено более 10 пород. Но чтобы стать победителем, недостаточно быть просто милым созданием. Критериев для выбора лучшего несколько.

Участница выставки, Юлия Парамонова, пояснила: «Это состояние их шерсти, параметры фигуры. Каждой породе соответствуют определенные требования: постановка ушей, форма головы, форма туловища и длина хвоста».

Мейн-куны, персидские и шотландские кошки — всех не перечесть. Победителей тоже несколько: среди котят и взрослых кошек каждой породы. Кто - то из пушистиков — постоянный гость выставок, а кто-то - новичок.

Участница выставки Кристина Развозжаева отметила: «На выставке кошка всего второй раз, поэтому она очень боится. А так она очень дружелюбная. У нас дома семь кошек, и она отлично с ними существует - никакой агрессии».

На выставке участвовали любители кошек из Пензы, Саратова и Тамбова.