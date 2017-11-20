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Капитальный ремонт завершен
Сегодня в Пензе
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Свердловский мост был построен в 1967 году. В 2010 году были выявлены его дефекты и повреждения. К 50-летнему юбилею было решено провести капитальный ремонт. На торжественной церемонии ввода в эксплуатацию моста присутствовали полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, жители города, а также те, кто в течении года трудился на объекте.
Финансирование строительства осуществлялось за счет средств, собранных в рамках системы «Платон». За счет государственной программы было выделено порядка 395 миллионов рублей, еще 54 – из городского бюджета.
«На ремонт дорог с помощью системы «Платон» собрано свыше 37 млрд рублей. За счет этих средств отремонтировано 1700 км автотрасс, ведется восстановление более 30 путепроводов», - отметила Наталья Соболева, руководитель Приволжского обособленного подразделения компании «РТ-Инвест Транспортные Системы».
«В наши обязанности входит контроль за перевозчиками. Этот контроль осуществляется на постах, которые расположены на федеральных трассах, а также при проведении административных расследований по информации, если перевозки осуществляются, а плата не производится. Такая информация, как правило, поступает от региональных подразделений системы «Платон», - рассказал руководитель Нижневолжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Александр Гальдин.
После реконструкции мост изменился до неузнаваемости. Были усилены опоры, дорожное полотно расширено на 3 метра, заменили 8 пролетов, установлены новые барьерные ограждения, устроены очистные и берегоукрепительные сооружения.
«Реализовать этот проект удалось в короткие сроки, за счёт средств системы взимания платы «Платон». Пензенская область получила на реконструкцию этого объекта около 400 миллионов рублей», - проинформировал Максим Соколов.
«63 процента региональных дорог приведены в нормативное состояние – и этот показатель является лучшим в Приволжском федеральном округе. 72 процента муниципальных дорог приведены в нормативное состояние и область занимает второе место в ПФО», - подчеркнул Михаил Бабич.
Также на средства, выделенные за счет программы «Платон» ведется ремонт путепровода в городе Каменка.
«Для нашего региона имеет большое значение возможность реконструкции транспортных объектов, развития дорожной сети. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова за то, что Пензенская область вошла в проект «Безопасные и качественные дороги», это большие федеральные деньги – 721 миллион рублей, которые мы получили из федерального бюджета, и с задачей мы справились, Министр сегодня дал оценку нашей работе», - сказал Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.
Первыми по обновленному мосту проехали ретроавтомобили, грузовики и троллейбус №6, который с завтрашнего дня снова начнет движение по привычному маршруту.
Также Михаил Бабич и Максим Соколов проверили ход реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Особое внимание уделили Бригадирскому мосту и новой дороге на улице Антонова.
В районе Бригадирского моста планируется расширение дороги до четырех полос для того, чтобы повысить ее пропускную способность. Сейчас по тоннельному переходу под железнодорожными путями возможно движение только в одну сторону. Также будут созданы заездные карманы для общественного транспорта и велосипедные дорожки.
На улице Антонова оценили реконструкцию дороги, которая была отремонтирована в рамках федеральной программы. Сохраняется проблема с парковочными местами. Однако первые лица города и области пообещали, что в ближайшем времени и она будет решена.
Всего в Пензенской агломерации, которая помимо областного центра включает в себя город Заречный и Засечный сельсовет, завершены работы на 129 объектах. Отремонтировано около 95 км автодорог.
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