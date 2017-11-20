Проект реализован при поддержке полпредства

21 ноября 2017 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев торжественно открыли движение по Свердловскому мосту через реку Сура. Мост соединил центральную часть города с транспортными магистралями на правом берегу реки.

После реконструкции по мосту открыто автомобильное, троллейбусное и пешеходное движение, что позволит снизить нагрузку на дорожную сеть, повысить доступность и качество транспортных услуг.

«Сегодня действительно праздник и таких праздников в Пензенской области становится все больше. Пензенская область является лидером по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством и теми проектами, которые по поручению Президента России реализуются во всех регионах нашей страны», - отметил Михаил Бабич.

Мост, построенный в 1967 году, за 50 лет эксплуатации физически и морально устарел, не соответствовал нормативам по пропускной способности и состоянию дорожного покрытия, что требовало полной его реконструкции для обеспечения безопасности движения.

«Этот проект был реализован при поддержке полпредства. Михаил Викторович, спасибо Вам. Вы под личным контролем ведете не только все дорожные, но и транспортные проекты, которые реализуются в округе, это говорит о том, что в рамках единой команды мы способны решать такие масштабные задачи, которые перед нами ставит Президент и Правительство нашей страны», - отметил Максим Соколов.

Министр транспорта также подчеркнул, что реставрация моста осуществлялась, в том числе за счет средств, выделенных по системе «Платон». Пензенская область получила по этой системе финансирования на реконструкцию моста около 400 млн. рублей.

Всего же за два года работы системы «Платон» в стране построено, отреставрировано и реконструировано более 30 мостов и порядка 1,7 тыс. км. дорог. Около трети средств собранных за два года работы системы в Дорожный фонд РФ поступило 37 млрд. руб., около 10 млрд. руб. были направлены на ремонт дорог и мостов регионов Приволжского федерального округа.

Во время визита Михаил Бабич и Максим Соколов также осмотрели объекты транспортной инфраструктуры, реконструируемые и ремонтируемые в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе. Михаил Бабич отметил, что сегодня Пензенская область занимает лидирующую позицию в округе по доле соответствующих нормативным требованиям дорог регионального значения (62,6%). В 2017 году из федерального и регионального бюджета на реализацию приоритетного проекта был выделен 1,25 млрд., руб., в 2018 году на эти цели запланировано выделить 1,46 млрд. рублей.

Полпред Президента РФ в ПФО и Министр транспорта РФ в рамках визита в Пензенскую область также обсудили вопросы увеличения пропускной способности аэровокзала региона и посетили микрорайон «Спутник».

Справочно:

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» к концу 2017 года планируется довести долю дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, до 51,8%, к концу 2018 года – до 59,2%. В 2016 году в Пензе насчитывалось 33 участка, где наиболее часто происходили дорожно-транспортные происшествия. До конца 2017 года количество таких дорожных отрезков должно снизиться до 25, в 2018 году – до 18.