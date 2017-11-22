О результатах проверки ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Бондарская сельскохозяйственная компания» по исполнению ранее выданного предписания, срок исполнения которого истек в начале ноября текущего года.

ООО «Бондарская сельскохозяйственная компания» зарегистрирована в селе Нижние Пески Тамбовской области. Учредитель — ООО «Феникс» из Москвы. На данный момент «Бондарская сельскохозяйственная компания» владеет около 15 тыс. га в Тамбовской, Пензенской и Ульяновской областях. В Пензенской области основное производство сосредоточено в Никольском районе.

В ходе проверки было установлено, что обществом не приняты все зависящие от него и достаточные меры для выполнения в полном объеме законного предписания административного органа. Как и ранее, земельные участки сельскохозяйственного назначения на площади 1480 га, расположенные в границах администрации Нижнешкафтинского сельсовета Никольского района Пензенской области, не используются для производства сельскохозяйственной продукции, продолжают зарастать древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

В отношении юридического лица инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области составлен протокол об административном правонарушении по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении нарушений. Материалы административного дела направлены для рассмотрения и принятия решения мировому судье судебного участка Уметского района Тамбовской области.