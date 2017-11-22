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Мастера вне свободы
Сегодня в Пензе
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Продукция, изготовленная в учреждениях УФСИН России по Пензенской области, пользуется спросом на областных осенне-зимних ярмарках, которые проходят в выходные дни на площади имени Ленина областного центра . В этом мероприятии принимают участие более 140 товаропроизводителей, аграриев Пензенской области. Учреждения уголовно-исполнительной системы предлагают горожанам разнообразную продукцию собственного производства: овощи, крупы, масло растительное, мясную продукцию, а также различные сувениры, производимые в учреждениях исправительной системы.
Продукция, изготовленная в учреждениях УФСИН России по Пензенской области, пользуется спросом на областных осенне-зимних ярмарках, которые проходят в выходные дни на площади имени Ленина областного центра .
В этом мероприятии принимают участие более 140 товаропроизводителей, аграриев Пензенской области.
Учреждения уголовно-исполнительной системы предлагают горожанам разнообразную продукцию собственного производства: овощи, крупы, масло растительное, мясную продукцию, а также различные сувениры, производимые в учреждениях исправительной системы.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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