Мастера вне свободы

Продукция, изготовленная в учреждениях УФСИН России по Пензенской области, пользуется спросом на областных осенне-зимних ярмарках, которые проходят в выходные дни на площади имени Ленина областного центра .

В этом мероприятии принимают участие более 140 товаропроизводителей, аграриев Пензенской области.

Учреждения уголовно-исполнительной системы предлагают горожанам разнообразную продукцию собственного производства: овощи, крупы, масло растительное, мясную продукцию, а также различные сувениры, производимые в учреждениях исправительной системы.