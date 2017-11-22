О выявлении реализации мясных полуфабрикатов без ветеринарно-сопроводительных документов предпринимателем г.Городище Пензенской области

Во исполнение Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию мяса птицы, свинины, а также продуктов их переработки в магазине г.Городище.

В ходе проверки было выявлено следующее нарушение: реализация индивидуальным предпринимателем мясных полуфабрикатов (пельменей) в количестве 10 кг осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Данная продукция снята с реализации.

Факт неисполнения требований Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения.