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О выявлении реализации мясных полуфабрикатов без ветеринарно-сопроводительных документов предпринимателем г.Городище Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Во исполнение Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию мяса птицы, свинины, а также продуктов их переработки в магазине г.Городище. В ходе проверки было выявлено следующее нарушение: реализация индивидуальным предпринимателем мясных полуфабрикатов (пельменей) в количестве 10 кг осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Данная продукция снята с реализации. Факт неисполнения требований Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Во исполнение Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию мяса птицы, свинины, а также продуктов их переработки в магазине г.Городище.
В ходе проверки было выявлено следующее нарушение: реализация индивидуальным предпринимателем мясных полуфабрикатов (пельменей) в количестве 10 кг осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Данная продукция снята с реализации.
Факт неисполнения требований Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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