Мотор в порядке?

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22 ноября на территории г. Пензы и Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность». Мероприятие направленно на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований. Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.
22 ноября на территории г. Пензы и Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность». Мероприятие направленно на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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