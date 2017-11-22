Мотор в порядке?

22 ноября на территории г. Пензы и Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность». Мероприятие направленно на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.