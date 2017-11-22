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О введении временных ограничений на ввоз в Республику Казахстан продукции из Республики Башкортостан Российской Федерации
Сегодня в Пензе
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с официальной нотификацией Международного эпизоотического бюро (далее - МЭБ) о регистрации очагов ящура на территории Туймазинского района Республики Башкортостан Российской Федерации Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан указанием от 14.11.2017 года №15-4-15/2362-И с 14 ноября 2017 года введены временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан из Республики Башкортостан Российской Федерации или транзитом через него нижеследующих подконтрольных товаров: - животные, восприимчивые к ящуру; - мясо крупного рогатого скота, мясо мелкого рогатого скота и свинина; - молоко и молочная продукция; - непищевое сырье и изделия, полученные от убоя восприимчивых к ящуру животных; - бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки животных, восприимчивых к ящуру; - корма и кормовые добавки, полученные от животных, восприимчивых к ящуру. Указанные ограничения не распространяются на следующие подконтрольные товары: - молоко и молочные продукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (стерилизация при температуре 132°С не менее 1 секунды (ультрапастеризация) или короткая пастеризация при температуре 72°С не менее 15 секунд), при представлении подтверждающих документов о режиме обработки; - мясопродукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут, обеспечивающая уничтожение вируса ящура) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки; - продукция птицеводства, пчеловодства; - цисты Артемия Салина, гаммарус; - корма из сырья, полученного от животных, не восприимчивых к ящуру, корма для непродуктивных животных, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с официальной нотификацией Международного эпизоотического бюро (далее - МЭБ) о регистрации очагов ящура на территории Туймазинского района Республики Башкортостан Российской Федерации Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан указанием от 14.11.2017 года №15-4-15/2362-И с 14 ноября 2017 года введены временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан из Республики Башкортостан Российской Федерации или транзитом через него нижеследующих подконтрольных товаров:
- животные, восприимчивые к ящуру;
- мясо крупного рогатого скота, мясо мелкого рогатого скота и свинина;
- молоко и молочная продукция;
- непищевое сырье и изделия, полученные от убоя восприимчивых к ящуру животных;
- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки животных, восприимчивых к ящуру;
- корма и кормовые добавки, полученные от животных, восприимчивых к ящуру.
Указанные ограничения не распространяются на следующие подконтрольные товары:
- молоко и молочные продукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (стерилизация при температуре 132°С не менее 1 секунды (ультрапастеризация) или короткая пастеризация при температуре 72°С не менее 15 секунд), при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;
- мясопродукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут, обеспечивающая уничтожение вируса ящура) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;
- продукция птицеводства, пчеловодства;
- цисты Артемия Салина, гаммарус;
- корма из сырья, полученного от животных, не восприимчивых к ящуру, корма для непродуктивных животных, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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