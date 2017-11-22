О введении временных ограничений на ввоз в Республику Казахстан продукции из Республики Башкортостан Российской Федерации

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в связи с официальной нотификацией Международного эпизоотического бюро (далее - МЭБ) о регистрации очагов ящура на территории Туймазинского района Республики Башкортостан Российской Федерации Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан указанием от 14.11.2017 года №15-4-15/2362-И с 14 ноября 2017 года введены временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан из Республики Башкортостан Российской Федерации или транзитом через него нижеследующих подконтрольных товаров:

- животные, восприимчивые к ящуру;

- мясо крупного рогатого скота, мясо мелкого рогатого скота и свинина;

- молоко и молочная продукция;

- непищевое сырье и изделия, полученные от убоя восприимчивых к ящуру животных;

- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки животных, восприимчивых к ящуру;

- корма и кормовые добавки, полученные от животных, восприимчивых к ящуру.

Указанные ограничения не распространяются на следующие подконтрольные товары:

- молоко и молочные продукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (стерилизация при температуре 132°С не менее 1 секунды (ультрапастеризация) или короткая пастеризация при температуре 72°С не менее 15 секунд), при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;

- мясопродукты, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут, обеспечивающая уничтожение вируса ящура) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки;

- продукция птицеводства, пчеловодства;

- цисты Артемия Салина, гаммарус;

- корма из сырья, полученного от животных, не восприимчивых к ящуру, корма для непродуктивных животных, прошедшие термическую обработку в соответствии с требованиями МЭБ (термическая обработка при температуре 70°С не менее 30 минут) при представлении подтверждающих документов о режиме обработки.