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О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 13 по 17 ноября
Сегодня в Пензе
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За период с 13 по 17 ноября 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 575 заявок. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 26203 т подкарантинной продукции, из них: • пшеница – 18818 т; • ячмень – 895 т; • семена подсолнечника – 5626 т; • семена гороха – 864 т; • саженцы яблони – 6810 шт.; • рождественские деревья – 18650 шт.; • картонные коробки – 36 шт. На вышеуказанную продукцию выдано 549 карантинных сертификатов. Отправлено на экспорт: • семена льна – 206 т; • деревянные поддоны – 39 шт.; • картонные коробки – 5667 шт.; • изделия из древесины – 12 шт.; • крепежный материал – 36 шт.; • рождественские деревья – 12900 шт. Выдано 26 фитосанитарных сертификатов.
За период с 13 по 17 ноября 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 575 заявок.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 26203 т подкарантинной продукции, из них:
• пшеница – 18818 т;
• ячмень – 895 т;
• семена подсолнечника – 5626 т;
• семена гороха – 864 т;
• саженцы яблони – 6810 шт.;
• рождественские деревья – 18650 шт.;
• картонные коробки – 36 шт.
На вышеуказанную продукцию выдано 549 карантинных сертификатов.
Отправлено на экспорт:
• семена льна – 206 т;
• деревянные поддоны – 39 шт.;
• картонные коробки – 5667 шт.;
• изделия из древесины – 12 шт.;
• крепежный материал – 36 шт.;
• рождественские деревья – 12900 шт.
Выдано 26 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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