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 Четверг, 23 ноября 2017
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О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 13 по 17 ноября
Сегодня в Пензе
 

За период с 13 по 17 ноября 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 575 заявок.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 26203 т подкарантинной продукции, из них:

• пшеница – 18818 т;

• ячмень – 895 т;

• семена подсолнечника – 5626 т;

• семена гороха – 864 т;

• саженцы яблони – 6810 шт.;

• рождественские деревья – 18650 шт.;

• картонные коробки – 36 шт.

На вышеуказанную продукцию выдано 549 карантинных сертификатов.

Отправлено на экспорт:

• семена льна – 206 т;

• деревянные поддоны – 39 шт.;

• картонные коробки – 5667 шт.;

• изделия из древесины – 12 шт.;

• крепежный материал – 36 шт.;

• рождественские деревья – 12900 шт.

Выдано 26 фитосанитарных сертификатов.

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