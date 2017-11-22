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Предписание главой КФХ Неверкинского района Пензенской области выполнено в срок
Сегодня в Пензе
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В мае 2017 года в ходе внеплановой выездной проверки, согласованной с органами Прокуратуры Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было выявлено нарушение земельного законодательства РФ. Часть земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 9,3 га из общей площади 169,3 га, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства «Б» на правах аренды, расположенного в границах Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, заросла сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. По итогам проверки в отношении ИП главы КФХ был составлен протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного нарушения. В ноябре текущего года проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания. В ходе данной проверки было установлено что, ИП глава КФХ «Б» после получения предписания принял достаточные меры для его выполнения в полном объеме. На части участка проведены агротехнические мероприятия, сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность ликвидирована. Таким образом, земельный участок введен в сельскохозяйственный оборот.
В мае 2017 года в ходе внеплановой выездной проверки, согласованной с органами Прокуратуры Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было выявлено нарушение земельного законодательства РФ.
Часть земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 9,3 га из общей площади 169,3 га, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства «Б» на правах аренды, расположенного в границах Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, заросла сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. По итогам проверки в отношении ИП главы КФХ был составлен протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
В ноябре текущего года проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания. В ходе данной проверки было установлено что, ИП глава КФХ «Б» после получения предписания принял достаточные меры для его выполнения в полном объеме. На части участка проведены агротехнические мероприятия, сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность ликвидирована. Таким образом, земельный участок введен в сельскохозяйственный оборот.
Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017
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