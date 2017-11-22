Предписание главой КФХ Неверкинского района Пензенской области выполнено в срок

В мае 2017 года в ходе внеплановой выездной проверки, согласованной с органами Прокуратуры Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было выявлено нарушение земельного законодательства РФ.

Часть земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 9,3 га из общей площади 169,3 га, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства «Б» на правах аренды, расположенного в границах Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, заросла сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. По итогам проверки в отношении ИП главы КФХ был составлен протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

В ноябре текущего года проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания. В ходе данной проверки было установлено что, ИП глава КФХ «Б» после получения предписания принял достаточные меры для его выполнения в полном объеме. На части участка проведены агротехнические мероприятия, сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность ликвидирована. Таким образом, земельный участок введен в сельскохозяйственный оборот.