В Пензенской области будет работать семь площадок геодиктанта!

26 ноября в 12 00 жители Пензенской области примут участие в Международном географическом диктанте, который 3-й год подряд инициируется Русским географическим обществом во всех регионах России и многих странах мира. Главная цель акции - определить уровень географической грамотности населения, а также популяризировать знания о нашей стране.

С 2015 года Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества В.В.Путина ежегодно проводится Всероссийский географический диктант.

В 2015 году Диктант прошел во всех регионах нашей страны, на 210 специально подготовленных площадках. Лидерами по числу организованных площадок стали Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа, а среди регионов - Ямало-Ненецкий автономный округ (32), Тверская область (18) и Москва (15). По количеству участников диктанта лидировали Республика Саха (Якутия) (7026 человек), Москва (3343 человека), Тверская (1432 человека) и Воронежская (1427 человека) области. Еще в целом ряде регионов посещаемость превысила тысячу человек. Всего на региональных площадках Диктант написали 44 365 человек. Еще 27 564 человека прошли тест онлайн на сайте Русского географического общества. Таким образом, общее число участников диктанта составило около 72 тысяч человек.

В 2016 году были организованы 1464 площадки в 85 субъектах Российской Федерации, что в 7,1 раза больше, чем в 2015 году.

Всего в акции в 2016 году приняли участие 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно, а 94 947 проверили свои знания через интернет-сайт. Общее количество участников акции увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза (количество очных участников увеличилось более чем в 2 раза, количество участников, прошедших тестирование онлайн, выросло более чем в 3,4 раза). Среди регионов абсолютным лидером по числу написавших диктант второй год подряд стала Республика Саха (Якутия), где свою географическую грамотность проверили более 15 тысяч человек на более чем 500 площадках. На втором месте - Республика Башкортостан, где диктант написали более 6 тысяч человек на 87 площадках. Третье место по количеству участников занял Санкт-Петербург (более 4 тысяч участников на 27 площадках). В пятерку лидеров также вошли Москва и Самарская область, где участниками диктанта стали более 3 тысяч человек (на 47 и 59 площадках соответственно). От Пензенской области в прошлом году в Диктанте приняли участие более 2 тысяч человек.

В 2017 году Диктант выйдет на международный уровень. Участниками Диктанта смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте http://dictant.rgo.ru .

В Пензенской области будет работать 7 площадок:

1.Пензенский государственный университет (кафедра "География"),г. Пенза, ул. Лермонтова , 37 кор. 15 - главная площадка;

2.Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева в г. Пенза;

3.Финансово-экономический лицей №29 г. Пенза, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 43а;

4.Лицей Современных Технологий Управления №2, г.Пенза, ул.Шевченко, 17;

5.Отдел образования Тамалинского района, Пензенская обл., р.п. Тамала, ул. Школьная, 2;

6.Средняя общеобразовательная школа с.Соседка, Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Соседка, ул. Красноармейская, 62.

7. Лицей №2 г.Сердобск.

Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.

Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике.

Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланк для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками Диктанта - не более 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников - 60 минут.

Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru

Общая сумма баллов за Диктант - 100. Регистрация площадок осуществляется до 13 ноября 2017 года. Регистрация участников на площадки откроется 1 ноября 2017 года. Проведение Диктанта на региональных площадках: 26 ноября 2017 года в 12:00 по местному времени. Проведение Диктанта онлайн: с 14:00 26 ноября 2017 года до 14:00 30 ноября 2017 года по Московскому времени.

Узнать - отличник вы, хорошист или троечник можно без вреда для собственной репутации – тестирование проходит анонимно, а получить свой результат можно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Присоединяйтесь к географическому диктанту! Давайте изучать Россию заново. Вместе!