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Алексей Миронов принял участие в выездном совещании под руководством заместителя Генерального прокурора России
Сегодня в Пензе
 

20 ноября 2017 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Миронов принял участие в выездном совещании под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева. В рамках мероприятия обсуждены итоги работы правоохранительных органов по противодействию разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, экстремистским и террористическим проявлениям, незаконной миграции и иным рискам, связанным с приграничным положением Самарской области. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, общественных организаций.

В своем вступительном слове заместитель полпреда Алексей Миронов отметил, что проблемы защищенности населения, мест массового пребывания людей и объектов инфраструктуры на фоне существующих миграционных процессов должны стать зоной особого внимания со стороны органов государственной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

Отдельно Алексей Миронов остановился на вопросах обеспечения безопасности в период подготовки и проведения чемпионате мира по футболу FIFA 2018, так как Самара является одним из городов-организаторов международного турнира: «Необходим жесткий контроль за устранением выявленных проверками и комиссионными обследованиями нарушений Правил обеспечения особого режима охраны объектов, задействованных при проведении спортивного мероприятия. Актуальной остается ситуация, связанная с состоянием антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на фоне предполагаемого значительного увеличения пассажиропотока в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

Также Алексей Миронов напомнил, что 18 октября 2017 года состояние антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры в регионах ПФО подробно обсуждалось на заседании Коллегии по вопросам безопасности при полномочном представителе. В ближайшее время утвержденный на Коллегии комплекс мер по совершенствованию деятельности в указанной сфере поступит в заинтересованные органы и ведомства Самарской области.

Кроме этого, заместитель полпреда обратил внимание на необходимость выработки мер по противодействию угрозам безопасности государству в религиозной сфере. В Самарскую область въезжает наибольшее в округе количество иностранных граждан (более 20%). Регион является транзитным пунктом иностранцев, следующих в центральные районы страны, а также местом осуществления многими из них трудовой деятельности.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев также отметил, что «Самарская область – один из крупнейших, динамично развивающихся регионов ПФО, где созданы благоприятные условия для добрососедского проживания граждан разных национальностей и вероисповедания. Это делает его привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе для заработков».

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров акцентировал внимание правоохранителей на необходимости четкой и слаженной работы по пресечению в регионе незаконной миграции. По мнению главы региона, правоохранительные органы должны оперативно отрабатывать каждый случай нарушения закона, в том числе незаконного пребывания иностранного гражданина на территории области, ведения нелегальной трудовой деятельности.

В ходе совещания проанализирован опыт регионов ПФО в вопросах незаконной миграции и профилактики экстремизма в области межконфессиональных отношений, определены мероприятия по дальнейшему совершенствованию межведомственного взаимодействия и прокурорского надзора. 

Новость: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО 22 ноября 2017
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