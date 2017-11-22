Более 2000 школьников подали заявки для участия в Многопрофильной олимпиаде «Звезда»

23 ноября в Пензе стартует отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», организатором которого выступают ведущие технические вузы и Союз машиностроителей России. Региональным организатором олимпиады федерального уровня в Пензенской области с 2014 года выступает Пензенский государственный технологический университет.

«В этом году отборочный этап пройдет не только на базе нашего вуза, но и еще на 15 площадках – в Центре технологического обучения, гимназиях 1, 42, 44, 53, лицее современных технологий № 2, финансово-экономическом лицее № 29, школах № 25, 52, 58, 66, 68, 77, – отмечает замдекана факультета дополнительного образования ПензГТУ Павел Желтов.– Это позволит привлечь максимальное количество школьников к участию в инженерной олимпиаде, которая, как и все, включенные в Перечень Минобрнауки РФ, предоставляет льготы при поступлении в вузы России».

Организаторы уверены, олимпиада позволит выявить талантливую молодежь и привлечь ее в сферы технического образования и высокотехнологичного производства. Традиционно олимпиада проводится по русскому языку, технике и технологиям, естественным наукам (математика, физика, химия, биология), экономике, обществознанию, психологии.

Первой школьники напишут олимпиаду по русскому языку. « В этом году выполнить задания по этому предмету изъявили 2000 учащихся 6 – 11 классов, результаты будут известны в конце декабря, когда завершатся отборочные туры по всем направлениям олимпиады, – отметили в ПензГТУ».

Подробная информация о проведении олимпиады, ее регламенте размещена сайте ПензГТУ: http://www.penzgtu.ru/272/274/archive/4957/