В Башмаковской средней школе №2 прошёл первый этап песенного конкурса «Поющий край» Во втором конкурсном дне принимали участие 1-4 классы. Темой конкурса стала строка некогда популярной песни: «Легко на сердце от песни весёлой». Как отметила директор школы Надежда Селемнёва: начальная школа всегда отличается яркостью и разнообразием сценического исполнения. Выступление каждого класса выглядело как маленький спектакль: разнообразие костюмов, декораций, образов. У каждого класса была своя неповторимая изюминка. В каждом выступлении чётко просматривалась сплочённая работа целого коллектива: педагога, детей и родителей. Выступления оценивались пол номинациям.

Новость: Марина Колдаева 22 ноября 2017