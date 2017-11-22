Каким будет наш регион в 2035 году?

Заглянуть в будущее региона можно, лишь основываясь на его настоящем. Поэтому прежде, чем формировать Стратегию развития Пензенской области на перспективу, рабочие группы проанализировали её нынешнее состояние. В расчёт брали всё: от численности населения до продолжительности его жизни, от занятости граждан до их миграции в другие регионы.

Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Андрей Кулинцев, отметил: «В регионе с 1995 года наблюдается устойчивое снижение численности населения. Доля городского населения с каждым годом возрастает, а сельского — падает. В настоящее время горожан — 68,3% от общего числа жителей. Параметры рождаемости в области, к сожалению, не достаточны для замещения поколений. С 1995 года по 2016 мы потеряли практически 200 тысяч человек».

Сокращается как численность населения в целом, так и число трудоспособных граждан в частности. Виной тому — миграция в другие регионы. Пока одни субъекты страны прирастают рабочей силой, Пенза её теряет.

«Например, в Стратегии развития Татарстана чётко обозначена цель — привлечение рабочей силы из других субъектов. И дана точная раскладка по цифрам: сколько из какого региона они планируют «переманить». По Пензенской области это несколько десятков тысяч человек», — пояснил Андрей Кулинцев.

По сравнению с 2009 годом уровень миграции населения увеличился в два раза: с 16 тысяч человек до 35 тысяч. И ясно, что основная задача в Стратегии развития области до 2035 года — сократить число убывающих из региона трудоспособных граждан.

«Нам предстоит решать задачи по социально-экономическому развитию области, по повышению благосостояния жителей, чтобы людям здесь было комфортно работать и жить», — подчеркнул Андрей Кулинцев.

Эти и другие цели, к которым будут стремиться все региональные министерства и ведомства, отражены в Стратегии. Обсудить документ предстоит каждому из них. В очередной дискуссии приняли участие представители Министерства физической культуры и спорта, а также Министерства здравоохранения.

Заместитель Министра здравоохранения Пензенской области, Оксана Чижова, пояснила: «Сегодня проходят общественные слушания блока развития системы здравоохранения , то есть мы встраиваемся в общую Стратегию. Мы ставим перед собой ряд задач: снижение смертности как общей, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от онкологии; выявление онкозаболеваний на ранних стадиях развития; поддержка материнства и детства; решение проблемы дефицита врачебных кадров и повышение квалификации».

Достижение этих задач приблизит область к тому уровню, который заявлен в Стратегии. Обсуждение документа продолжится с представителями других сфер.